Ушел из кино и работал водителем: что известно об актере Максиме Глотове, которого нашли мертвым в Москве

Актер Максим Глотов, которого 1 августа нашли мертвым в Москве, последние два года не снимался в кино и работал водителем. С близкими он не поддерживал общение на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, последние киноработы Глотова вышли в 2023 году. С тех пор в новых проектах он не появлялся. А незадолго до смерти Максим устроился работать водителем. По какой причине артист ушел из профессии, неизвестно. С близкими он не выходил на связь. Родственники актера живут в Одессе. Сам же он был прописан в квартире на Патриарших прудах в Москве, а после переехал в квартиру на улице Вучетича. В собственности у Глотова была комната.

Отметим, что Максим Глотов умер в возрасте 60-ти лет. Его нашли в квартире без признаков жизни. На данный момент причина смерти актера неизвестна.

Глотов получил популярность благодаря проектам «Душегубы», «Возмездие», «Конец света», «Джокер», «Раневская», «Содержанки». Всего в его фильмографии свыше 100 работ.

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