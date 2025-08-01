Работал над сценариями к белорусским фильмам: скончался советский писатель и драматург Виктор Леденев

Советский писатель, драматург, и режиссер Виктор Леденев скончался на 85-м году жизни. О его смерти сообщает «Российская газета».

Литератор умер 31 июля.

Виктор Леденев родился в 1941 году в Адыгее. Позже семья переехала в Новосибирск, где будущий писатель поступил в институт военных инженеров транспорта. Но проучился там только три курса. Какое-то время жил в Москве, пока не перебрался в Минск. Там он уже окончил государственный университет на отделении журналистики. В этом же вузе остался работать на кафедре.

Автор работал в белорусской газете «Знамя юности», откуда его пригласили на «Белорусфильм». На минской киностудии Леденев трудился в качестве сценариста. Участвовал в создании более 30 фильмов.

Леденев также является создателем независимой киностудии «Артель Ф». На ней было снято шесть художественных и один документальный фильм.

Как писатель, Виктор Иванович опубликовал такие произведения, как «Адская машина», «Вьетнамский коктейль», «Золото самураев», «Неделя на ликвидацию». Его книги выходили в минских и московских изданиях, а также на Украине, Кипре, в Швеции и Израиле. На сцене белорусского национального театра по сей день идут пьесы драматурга.

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