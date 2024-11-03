Ушедший в монастырь заслуженный артист РФ Сергей Строкин умер после болезни

Умер заслуженный артист России Сергей Строкин, ушедший в монастырь после смерти жены. Ему было 78 лет.

Официальная причина смерти монаха Киприана не раскрывается, известно только, что он продолжительно болел. Похороны состоятся 5 ноября на Братском кладбище.

В последние годы жизни Сергей Строкин жил в монастыре Нило-Столобенская пустынь Тверской области.

До ухода в монастырь он был почетным профессором Миланского университета. Это звание музыканту присвоили в 1989 году после победы на международном фестивале имени Д. Верди.

В 1970 году Строкин окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по трем специальностям: дирижер, пианист, композитор. Был учеником дирижера, хормейстера и педагога Александра Свешникова.

В 1971 году стал художественным руководителем детской хоровой студии «Орленок», сообщает портал «Новости Твери».

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