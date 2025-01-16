Урну с прахом подхоронили: в Петербурге нашли утерянную могилу поэта-песенника Рябинина

В Санкт-Петербурге нашли утерянную могилу поэта-песенника Михаила Рябинина, который умер в 1995 году. Оказалось, что урну с его прахом подхоронили к матери и дяде – памятник был запущен.

Подробности стали известны в выпуске шоу «Малахов» на канале «Россия».

Выяснилось, что могилу Рябинина долгое время разыскивали. Ее обнаружили на кладбище «Южное» в Петербурге. На поиски ушел целый час.

Жена двоюродного брата Рябинина Жанна Лагутина рассказала, что о похоронах родственникам сообщили «задним числом». Им не говорили, что поэт умирает.

Певец Лев Лещенко выразил готовность помочь с восстановлением памятника на могиле. С Рябининым он поддерживал приятельские и профессиональные отношения.

Рябинин – это псевдоним поэта. Настоящее имя – Михаил Мееревич. В 1973 году он стал лауреатом «Песни года». Песни на стихи Рябинина исполняли артисты Эдита Пьеха, Вячеслав Добрынин, Валентина Толкунова и другие. Среди известных его стихов – «Когда цвели сады», «На теплоходе музыка играет», «Обручальное кольцо» и другие.

14 января в Москве похоронили 60-летнюю актрису Евгению Добровольскую. Могила народной артистки утопала в цветах. Местом захоронения стала аллея актеров на Троекуровском кладбище.