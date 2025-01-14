Горы цветов, крест с черной табличкой и венок от Евгения Миронова: Добровольскую похоронили на аллее актеров

60-летнюю актрису Евгению Добровольскую похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища. Он именуется аллеей актеров.

Подробности приводит ТАСС.

Рядом с могилой Добровольской захоронены народная артистка Раиса Максимова, а также Ирина Мирошниченко. Венки на могилу актрисы МХТ им. Чехова прислали Министерство культуры, театр «Современник», артист Евгений Миронов, Союз кинематографистов России и другие.

Кадры с кладбища приводит РЕН ТВ. Судя по видео, могила Добровольской усыпана цветами – их охапками несли на могилу. На месте захоронения поставлен временный деревянный крест, на нем черная табличка с именем и годами жизни.

Добровольская ушла из жизни 10 января. В МХТ, где она служила более 30 лет, рассказали, что актриса последний год упорно боролась с тяжелой болезнью. Только в день похорон стало известно, что у Добровольской обнаружили рак желудка.