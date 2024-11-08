Урна с прахом хранится дома: у балерины Майи Плисецкой до сих пор нет могилы

У балерины Майи Плисецкой спустя 9 лет после смерти до сих пор нет могилы. Урну с прахом хранит вдовец – композитор Родион Щедрин.

Об этом сообщает Экспресс газета.

По его информации, семья Плисецкой обещала исполнить последнюю волю танцовщицы – развеять прах, когда из жизни уйдет ее муж. Об этом говорилось в завещании, составленном Плисецкой незадолго до смерти. Оба праха должны соединить воедино и развеять над Россией.

Напомним, она скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене. Там балерина провела последние годы жизни. У 89-летней знаменитости случился сердечный приступ. Плисецкая успела составить завещание, в котором уточнялись вопросы похорон и передачи имущества.

Ранее сообщалось, что единственная дочь певца Вячеслава Добрынина прилетела на похороны из США, а друг артиста Михаил Шуфутинский не приехал. Похороны музыканта прошли 4 октября.