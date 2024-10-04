НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 октября 2024, 12:19
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Единственная дочь Добрынина прилетела на похороны из США, а близкий друг Михаил Шуфутинский не приехал

На похороны Добрынина прилетела дочь из США, но не приехал друг Шуфутинский.
Единственная дочь Добрынина прилетела на похороны из США, а близкий друг Михаил Шуфутинский не приехал

© Starface.ru

На похороны композитора Вячеслава Добрынина приехала единственная дочь Екатерина. Она прилетела из США.

Об этом сообщает StarHit.

Екатерина родилась в первом браке певца. Ей сейчас 46 лет – больше 25 из них дочь Добрынина живет в Штатах. Там она вышла замуж, у Екатерины двое детей: дочери 24 года, сыну – 17-ть. Дочь сохранила отличные отношения с отцом.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, на похороны не приехал близкий друг маэстро – певец Михаил Шуфутинский. Артист заболел, он в Ессентуках. Помощница Шуфутинского подтвердила, что он не смог приехать.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева передала прощальные слова Добрынину через близких людей. Сама присутствовать на похоронах она не будет.

Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева
Теги:
Вячеслав Добрынин
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Михаил Шуфутинский
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