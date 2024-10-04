Опубликовано 04 октября 2024, 12:191 мин.
Единственная дочь Добрынина прилетела на похороны из США, а близкий друг Михаил Шуфутинский не приехал
На похороны Добрынина прилетела дочь из США, но не приехал друг Шуфутинский.
© Starface.ru
На похороны композитора Вячеслава Добрынина приехала единственная дочь Екатерина. Она прилетела из США.
Об этом сообщает StarHit.
Екатерина родилась в первом браке певца. Ей сейчас 46 лет – больше 25 из них дочь Добрынина живет в Штатах. Там она вышла замуж, у Екатерины двое детей: дочери 24 года, сыну – 17-ть. Дочь сохранила отличные отношения с отцом.
Как стало известно Telegram-каналу Mash, на похороны не приехал близкий друг маэстро – певец Михаил Шуфутинский. Артист заболел, он в Ессентуках. Помощница Шуфутинского подтвердила, что он не смог приехать.
Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева передала прощальные слова Добрынину через близких людей. Сама присутствовать на похоронах она не будет.
Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева