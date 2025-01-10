«Упорно боролась с болезнью»: умерла актриса Евгения Добровольская
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Умерла в 60 лет актриса Евгения Добровольская. Последний год она боролась с тяжелой болезнью.
Об этом 10 января сообщил МХТ им. Чехова.
«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская… Последний год она боролась с тяжёлой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны», - говорится в некрологе на сайте театра.
Добровольская была ведущей актрисой театра, служила в нем 33 года, сыграла десятки главных ролей. В театре о ней вспоминают как «бесконечно талантливой и бесстрашной». Характер болезни актрисы не уточняется.
МХТ выразил соболезнования семье. Время и дата прощания будут названы позже.
Ранее Добровольская рассказывала о жизни в машине после развода с актером Михаилом Ефремовым.