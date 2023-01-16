Жила в машине: Евгения Добровольская с двумя детьми оказалась на улице после развода с Михаилом Ефремовым

Актриса Евгения Добровольская рассказала, что после второго брака с артистом Михаилом Ефремовым жила в машине. Дело в том, что при разводе и разделе имущества ей пришлось выбирать: либо 100 долларов, либо автомобиль «Лада».

В итоге Добровольская с двумя детьми, в том числе общим сыном от Ефремова, оказалась на улице.

Также она рассказала, что 10 лет брака были «очень бурными». «Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить», - призналась актриса. Один из таких эпизодов закончился больницей.

Вспоминая о разводе с известным актером, Добровольская говорит, что они устали друг от друга. При этом измен в звездном союзе не было.

Ранее сообщалось, что Ефремов вернулся в «Современник».