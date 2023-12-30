Умирал на руках у сестры: ушел из жизни актер из сериала «Клан Сопрано»

Американский актер театра и кино, легендарный виджей Бобби Риверз ушел из жизни в возрасте 70 лет. О причине смерти артиста не уточняется.

Бобби Риверз умер 26 декабря в своем доме в Миннеаполисе, штат Миннесота, на руках у сестры.

Актер снялся в известных кинокартинах «Клан Сопрано» и «Уравнитель».

Также он был соведущим и ассоциированным продюсером живого дневного шоу на WISN. После долгое время вел шоу Top 5. С 2011 года он стал блогером и рассказывал подписчикам о телевидении и фильмах. Риверз был близко знаком с Полом Маккартни, Кирком Дугласом, Мерил Стрип, Мэлом Гибсоном и многими другими голливудскими знаменитостями, пишет «Российская газета».

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