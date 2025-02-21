Умершую в кипятке блогершу похоронили за день до свадьбы: гроб был закрыт, а жених не пришел

Умершую в ванне с кипятком блогершу Викторию Лерман похоронили за день до свадьбы. Девушка успела купить платье, но не дожила до этого дня. Следствие разбирается, была ли ее смерть случайной или произошло убийство.

СМИ пишут, что блогерша и рэп-исполнительница скончалась в ночь с 8 на 9 февраля. Она заживо сварилась в кипятке. Тело девушки обнаружил ее жених, он вызвал скорую помощь, но врачам не удалось ничего сделать.

Родственники Виктории не исключают версию о том, что к смерти может быть причастен будущий муж. Он провел за решеткой 10 лет, и они вместе с блогершей употребляли запрещенные вещества. Правоохранители нашли их следы в квартире.

«В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины», — говорят в пресс-службе СК по Красноярскому краю.

Пока не установлена точная причина смерти. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова в беседе с NEWS.ru рассказала, что были обнаружены только повреждения от воздействия горячей воды.

«Кости целы на ощупь, в органах дыхания воды нет, так что мы не можем сказать, что она утонула», – отметила она.

Вскрытие не дало никаких точных результатов, поэтому было решено провести исследование по образцам тканей и органов. Результаты будут известны только через месяц. Дело не возбуждено.

На данный момент основная версия – несчастный случай.

«Во-первых, они оба употребляли наркотики, Виктория состояла на учете как наркозависимая. Во-вторых, он приехал к ней в квартиру в тот вечер вместе с другом, то есть есть свидетель», — пояснила Арбузова.

Друзья Виктории говорят, что у нее были проблемы с сердцем. Как оказалось, 14 февраля у нее должна была бы свадьба. За день до бракосочетания ее похоронили, гроб был закрыт. Лицо оказалось изуродовано ожогами от горячей воды.

«Вика так трепетно выбирала подвенечное платье. Ее последние слова мне были: „Анита, ты не представляешь, какая я счастливая! Я его так люблю“», — рассказала подруга блогерши.

СМИ пишут, что жениха на похоронах не было. Это очень удивило друзей, так как девушка очень любила его и ждала 10 лет, пока он был за решеткой. Одна из подруг сказала, что в последнее время они не жили вместе.

Ранее мы писали о том, что блогер Любовь Бабуцки умерла в салоне красоты.