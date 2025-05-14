Умерший в 56 лет основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин страдал диабетом

Умер основатель кондитерской компании «У Палыча» Андрей Сульдин. Ему было 56 лет.

Официальная причина смерти предпринимателя не раскрывается, однако, по данным Telegram-канала Mash, у него были серьезные проблемы со здоровьем – Андрей Сульдин страдал диабетом.

Бизнесмен скончался вечером 13 мая в Самаре. Церемония прощания состоится 15 мая.

В 1995 году Сульдин открыл производство пельменей, а в 1997 году запустил в продажу торты и другие кондитерские изделия. В последние годы он вышел из бизнеса и не являлся владельцем торговой марки «У Палыча».

Ранее в США ушел из жизни оскароносный режиссёр и сценарист Роберт Бентон. Ему было 92 года. Бентон всего на два года пережил свою жену, художницу Салли Рендиг.