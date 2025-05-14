Опубликовано 14 мая 2025, 18:071 мин.
Умерший в 56 лет основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин страдал диабетом
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Умер основатель кондитерской компании «У Палыча» Андрей Сульдин. Ему было 56 лет.
Официальная причина смерти предпринимателя не раскрывается, однако, по данным Telegram-канала Mash, у него были серьезные проблемы со здоровьем – Андрей Сульдин страдал диабетом.
Бизнесмен скончался вечером 13 мая в Самаре. Церемония прощания состоится 15 мая.
В 1995 году Сульдин открыл производство пельменей, а в 1997 году запустил в продажу торты и другие кондитерские изделия. В последние годы он вышел из бизнеса и не являлся владельцем торговой марки «У Палыча».
Ранее в США ушел из жизни оскароносный режиссёр и сценарист Роберт Бентон. Ему было 92 года. Бентон всего на два года пережил свою жену, художницу Салли Рендиг.