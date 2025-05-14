Оскароносный режиссер и сценарист Роберт Бентон умер в возрасте 92 лет

В США ушел из жизни оскароносный режиссёр и сценарист Роберт Бентон. Ему было 92 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет данных о том, когда состоятся похороны и церемония прощания.

По данным The New York Times, Бентон последние годы жизни проживал в Нью-Йорке и скончался у себя дома на Манхэттене. Он всего на два года пережил свою жену, художницу Салли Рендиг, с которой он состоял в браке с 1964 года. У пары остался взрослый сын.

Роберт Бентон прославился в 1967 году после премьеры фильма «Бонни и Клайд» (1967). В 1979 году он стал обладателем сразу двух статуэток «Оскар» за фильм «Крамер против Крамера». В 1984 году он получил еще одного «Оскара» за сценарий картины «Место в сердце».

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