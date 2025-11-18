Умерший в 45 лет от рака актер Вячеслав Поляков был ранен на СВО

Умерший в 45 лет актер Вячеслав Поляков был ранен на СВО. Как сообщил его коллега Игорь Смирнов, рак у артиста развился вследствие ранения.

Подробности узнал aif.ru.

Смирнов не смог вспомнить, когда актер ушел на СВО, но знает, что Поляков был ранен и находился на лечении.

«Я знал, что Слава пошел на СВО, был ранен… А рак возник вследствие ранения», - сообщил собеседник издания.

Смирнов работал с ним в Севастопольском театре. 12 ноября Полякова не стало. Прах кремировали, процедура прошла в Москве. Его захоронят в Севастополе.

Артист с 2002 года снимался в кино, принял участие в 37 проектах. Последний из них снят в 2022 году. Поляков известен по ролям в картинах «Диверсант», «Ищейка», «Великолепная пятерка» и других.

