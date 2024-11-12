Умерший в 40 лет пресс-секретарь певца SHAMAN страдал сердечной патологией
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Умерший в возрасте 40 лет пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский «страдал сердечной патологией». Об этом сообщил источник в его окружении.
Вероятно, патология стала причиной острой сердечной недостаточности.
Собеседник сказал ТАСС: «Скорее всего, причина смерти - острая сердечная недостаточность».
Напомним, Коробков-Земляский умер в ночь на 10 ноября. Медиаменеджер находился в квартире, как вдруг стал задыхаться. Антон два года был пресс-секретарем певца Филиппа Киркорова, а с 2022-го работал с Ярославом Дроновым.
Похороны журналиста состоятся 13 ноября. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее сообщалось, что причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление неизвестным веществом.