Умерший в 40 лет пресс-секретарь певца SHAMAN страдал сердечной патологией

Умерший в возрасте 40 лет пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский «страдал сердечной патологией». Об этом сообщил источник в его окружении.

Вероятно, патология стала причиной острой сердечной недостаточности.

Собеседник сказал ТАСС: «Скорее всего, причина смерти - острая сердечная недостаточность».

Напомним, Коробков-Земляский умер в ночь на 10 ноября. Медиаменеджер находился в квартире, как вдруг стал задыхаться. Антон два года был пресс-секретарем певца Филиппа Киркорова, а с 2022-го работал с Ярославом Дроновым.

Похороны журналиста состоятся 13 ноября. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление неизвестным веществом.