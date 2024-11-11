Названа новая причина смерти 40-летнего пресс-секретаря певца SHAMAN

Пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский умер от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Предварительная причина смерти — отравление неустановленным веществом», - сказал он РИА Новости.

В полиции рассказали, что тело Коробкова-Землянского нашла жена. Повреждений на теле не зафиксировано. Идет проверка.

Журналистка Анастасия Миронова, комментируя смерть пресс-секретаря певца, допустила, что он мог отравиться наркотиками.

«Пишут, что причиной смерти могли быть наркотики. Охотно поверю. Но вот в чем дело: также сообщается, что Коробков-Землянский, которому было всего сорок лет, накануне сильно переживал из-за очередного наезда на него и Шамана и мог не выдержать. На сей раз был наезд связан с его позицией по вопросу ограничения бюджетных трат на гонорары артистам», - написала журналистка в своем канале.

Она выразила надежду, что «независимо от результатов экспертизы и причин смерти пресс-секретаря Шамана, его кончина станет поводом вновь поговорить о мерах против организации интернет-травли».

Ранее сообщалось, что Коробков-Землянский умер в результате сердечного приступа.