Умерший актер из сериала «След» Олег Юдин последнее время работал на заправке. Об этом сообщает aif.ru.

Скончавшийся в январе актер Олег Юдин накануне смерти устроился работать на заправку. Его друг Дмитрий Толкачев рассказал, что артисту не хватало денег и у него не было постоянной занятости в актерстве.

«Год назад ему пришлось устроиться на работу на заправку. Конечно, он продолжал сниматься, но денег не хватало, он выплачивал кредит на 1,5 миллиона рублей, поэтому нашел такой выход. У актеров бывает такое, что ты можешь месяц сниматься, а потом пару месяцев перерыв», — сообщил Толкачев.

По словам друга Юдина, у актера параллельно с работой на заправке были предложения от режиссеров, на съемки его отпускали без проблем.

Напомним, Олег Юдин умер на 63-м году жизни.

Ранее мы писали о том, что тело Олега Юдина нашли в морге через три недели.