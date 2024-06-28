Умер выступавший на «Евровидении» певец Адам после борьбы с раком. Незадолго до смерти он написал некролог, который был опубликован родственниками в соцсети.

27 июня 2024 года стало известно о смерти 64-летнего певца. Год назад у него выявили рак. Он прошел курс лучевой терапии, который не дал результатов. По словам умершего, он успел осуществить не все мечты, но при этом он всегда «жил на максимум».

«Если вы читаете эти слова, значит, я уже нахожусь в лучшем мире. Хочу поблагодарить каждого из вас за тот чудесный путь, который я прошел. Я успел сделать очень много, жил на максимум, в полной мере узнал, что такое любовь, дружба, творчество», — высказался перед смертью певец.

Хаим Коэн выступал под псевдонимом Адам и в 1985 году занял пятое место на «Евровидении».

Ранее умер 90-летний американский актер из сериала «Клан Сопрано» Билл Коббс. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 49-летнего фронтмена Crazy Town Сета Бинзера нашли мертвым в собственном доме.