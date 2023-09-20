Умершего поэта Николая Добронравова проводили в последний путь аплодисментами

В Москве завершилось прощание с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Траурное мероприятие, прошедшее в Концертном зале имени Петра Чайковского, посетили сотни человек, и все они провожали кумира в последний путь аплодисментами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сначала гроб с Николаем Николаевичем был доставлен в храм на тайное отпевание, на котором присутствовали только самые близкие. Одной из первых на него прибыла вдова Александра Пахмутова, которая, как передавали журналисты, аж почернела от горя. Композитор не скрывала слез и не могла идти без посторонней помощи. Охранники придерживали ее и не подпускали посторонних.

После музыкант направилась вслед за катафалком на прощание. Из звезд там были замечены певица Зара, Лев Лещенко, а телеведущий Андрей Малахов отправил большой венок, так как не смог прийти. По словам корреспондентов, Пахмутова всю церемонию как будто спала и не верила, что прощается со своим мужем. Для нее все происходящее было страшным сном.

Впрочем, прожить этот день Александра Николаевна смогла достойно. После мероприятия она даже впервые заговорила с журналистами и поблагодарила их за присутствие.

Напомним, что ради похорон композитор впервые за все эти дни вышла на улицу. До этого она была взаперти из-за журналистов, окруживших ее дом.