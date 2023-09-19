Певец Юлиан сообщил, что Пахмутову не могут вывести на улицу

Композитора Александру Пахмутову не могут вывести на улицу. Об этом сообщил певец Юлиан.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Александру Николаевну не могут вывести даже на прогулку, на улицу, чтобы подышать воздухом», - рассказал Юлиан.

По его словам, возле дома 93-летней вдовы «круглосуточно дежурят журналисты». Они «рвутся через охрану подъезда».

Сейчас Пахмутова не в силах разговаривать, но журналисты продолжают стоять около дома.

«В результате просто открывают окна в квартире, чтобы Александра Николаевна подышала свежим воздухом», - поделился певец.

Помимо Пахмутовой, журналисты атакуют и его. Юлиан говорит, что ему не дают спать третий день. Он возмущен, что у людей «нет совести» изводить человека, который потерял мужа.

Напомним, похороны поэта Николая Добронравова состоятся 20 сентября. Поэт-песенник будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

18 числа сообщалось, что эмоциональное состояние Пахмутовой ухудшилось, хотя первоначально новость о смерти мужа она встретила стойко. Вдове дают успокоительные, она плачет, практически не переставая.