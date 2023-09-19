Певец Юлиан сообщил, что Пахмутову не могут вывести на улицу
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Композитора Александру Пахмутову не могут вывести на улицу. Об этом сообщил певец Юлиан.
Подробности узнал сайт mk.ru.
«Александру Николаевну не могут вывести даже на прогулку, на улицу, чтобы подышать воздухом», - рассказал Юлиан.
По его словам, возле дома 93-летней вдовы «круглосуточно дежурят журналисты». Они «рвутся через охрану подъезда».
Сейчас Пахмутова не в силах разговаривать, но журналисты продолжают стоять около дома.
«В результате просто открывают окна в квартире, чтобы Александра Николаевна подышала свежим воздухом», - поделился певец.
Помимо Пахмутовой, журналисты атакуют и его. Юлиан говорит, что ему не дают спать третий день. Он возмущен, что у людей «нет совести» изводить человека, который потерял мужа.
Напомним, похороны поэта Николая Добронравова состоятся 20 сентября. Поэт-песенник будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
18 числа сообщалось, что эмоциональное состояние Пахмутовой ухудшилось, хотя первоначально новость о смерти мужа она встретила стойко. Вдове дают успокоительные, она плачет, практически не переставая.