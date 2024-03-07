«Нужно было лечиться в Израиле»: Крок рассказал о прогрессирующей болезни умершего режиссера Туминаса

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал о прогрессирующей болезни режиссера Римаса Туминаса. Из-за этого художественный руководитель был вынужден оставить должность и уехать за границу на лечение.

Об этом узнал сайт NEWS.ru.

Туминас отправился за границу 9 февраля 2022 года.

«Он уехал по состоянию здоровья, потому что ему нужно было лечиться в Израиле», - сообщил Крок изданию.

По словам руководителя театра, Туминас очень любил театр и решение уйти далось ему тяжело. В тот момент режиссер честно признался, что физически не может выполнять обязанности. Ему требовалось больше времени уделять здоровью.

О смерти 72-летнего Туминаса сообщалось 6 марта. Крок рассказал, что бывший худрук скончался в итальянской клинике, он лежал в реанимации. Говорилось, что смерть наступила в результате тяжелой болезни. Ее характер не уточнялся.