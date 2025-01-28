Умерли с разницей в день: в Кургане простились с певцом филармонии и его матерью

Несколько дней назад умер солист Курганской филармонии Николай Горланов. Спустя день ушла из жизни мать музыканта, не выдержав новости о кончине сына. Прощание с ними прошло 28 января в Кургане.

С матерью и сыном решили проститься одновременно. На церемонии побывали родные, близкие и коллеги семьи, пишет 45.ru.

Как пояснили в управлении культуры региона, голос Николая отличался силой и красотой, а манера исполнения — проникновенностью и искренностью.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразил Юрий Гальцев, который выступал с ним в декабре в Санкт-Петербурге.

Николай Горланов проработал в Курганской филармонии с 2021 по 2025 год, он был победителем многочисленных отечественных и международных конкурсов.

Музыкант умер в возрасте 33 лет. В этот день Горланов успел дать свой последний концерт в Светлодольском доме культуры Белозерского района. По предварительным данным, он скончался из-за проблем с сердцем. Мать Николая, не выдержав новости о смерти сына, ушла из жизни вслед за ним.