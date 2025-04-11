Умерла звезда шоу «Топ-модель по-австралийски» Люси Маркович: известна причина

Модель Люси Маркович, прославившаяся благодаря шоу «Топ-модель по-австралийски», скончалась в возрасте 27 лет. Причиной смерти стало редкое заболевание мозга.

О смерти Маркович сообщило ее агентство. Позже траурная весть появилась в официальном аккаунте модели.

В марте у австралийской модели диагностировали тяжелое заболевание — диагностировали артериовенозную мальформацию головного мозга (АВМ). Недуг вызывает переплетение кровеносных сосудов, которые часто развиваются в спинном и головном мозге. По словам Люси, у нее образовался ABM размером с мяч для гольфа — в любой момент он может вызвать инсульт.

Модель прошла необходимую терапию, и ей предстояло сделать экстренную операцию, о которой она рассказала подписчикам. За несколько часов до смерти Люси в ее аккаунте появилась информация, что девушка борется за жизнь. Избранник Маркович просил молиться за нее. Но видимо болезнь оказалась сильнее.

«Модельный бизнес был одной из мечтаний Люси, и мы очень гордимся тем, что были частью этого путешествия вместе с ней», — отметили в агентстве Маркович.

До этого звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина сообщила о смерти отца мужа. Его сердце остановилось 3 апреля.