Умерла звезда сериала «Коломбо» Сиан Барбара Аллен

Умерла актриса из сериала «Коломбо» Сиан Барбара Аллен. Звезде кино было 78 лет. Об этом сообщает портал Deadline.

По данным источника, женщины не стало 31 марта в Чапел-Хилл, штат Северная Каролина. У нее остались дочь, две сестры, племянник, двоюродные брать и внук Арло Фонсека, который очень любил смешить свою бабушку.

Напомним, что Ален была номинирована на премию «Золотой глобус» и являлась известной телевизионной актрисой. Она известна зрителям по проектам «Уолтоны», «Закон Лос-Анджелеса» и сериал «Коломбо». В 70-е и 80-е она была на пике своей популярности. Среди многочисленных наград ей был вручен ключ от ее родного города Рединг, чем она очень гордилась.

В 1990 году Сиан ушла из киноиндустрии и увлеклась политикой. Вместе с супругом Питером Гелблюмом и дочерью она добровольно участвовала в кампании Джеки Голдберга в городском совете Лос-Анджелеса. Кроме того, она любила писать стихи.

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