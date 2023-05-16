Умерла звезда сериала «Каменская» Регина Разума

На 72-м году жизни скончалась актриса Регина Разума. За свою карьеру она сыграла десятки ролей в кино и театре. Но зрителям она известна по второму сезону сериала «Каменская», в котором ей посчастливилось сыграть в нулевых.

Артистка Нового Рижского театра ушла из жизни еще 14 мая, но двое суток близкие и коллеги не сообщали общественности трагические новости. На данный момент неизвестно, что именно послужило причиной смерти. В официальном сообщении театра сотрудники лишь принесли соболезнования родным Разумы.

Напомним, что Регина родилась в Риге в 1951-м году. После окончания школы поступила в Рижское хореографическое училище, а затем получила диплом еще и Латвийской консерватории. В ее послужном списке премия «Большой кристалл» за роль в фильме «Горькое вино», а также десятки успешных киноработ. Разума сыграла в «Идеальном убийстве», «По дороге уходя…», «Последнем репортаже», «Не покидай меня…», «Неоконченном ужине» и во многих других художественных лентах.

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