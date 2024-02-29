Умерла звезда мыльных опер 1980-х годов Камила Периссе

Актриса, телеведущая и модель Камила Периссе умерла на 70-м году жизни. Она была популярна в 1980-х годах, когда снималась в «мыльных операх». Об этом сообщает «Российская газета».

Как стало известно, Камила заболела пневмонией, и ее состояние стремительно ухудшалось. Перед смертью ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти пациентку уже не удалось. Также есть информация, что она страдала от Альцгеймера.

Отметим, что в молодости Периссе занималась танцами и даже с 1976 года начала выступать на сцене. После она стала прокладывать дорогу в кинематограф. Ее приглашали в основном сниматься в сериалах. Среди самых известных проектов Камилы — «Моя жена мне не супруга», «Дамский фотограф», «Осужденный в ад» и «Рабыни». Также она неоднократно сотрудничала с журналом Playboy и появлялась на его обложке.

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