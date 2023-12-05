Умерла звезда мексиканской мелодрамы «Есения» Кета Лават

В Мексике умерла звезда мелодрамы «Есения» Кета Лават в возрасте 94 лет. Она ушла из жизни 4 декабря.

Настоящее имя актрисы — Энрикета Маргарита Лават Байона. Кончину звезды подтвердили в национальном отраслевом профсоюзе, сообщает Breaking News Network.

Кета Лават начала свой творческий путь в 1945 году. За свою карьеру она снялась в более чем 120 кинокартинах и сериалах. Самые популярные из них: «Во имя любви», «Мятежники», «Розалинда», «Дикое сердце». Также она известна по ролям в мексиканских фильмах.

Российскому зрителю актриса знакома по знаменитой мелодраме «Есения» 1971 года, которая транслировалась в СССР и «Розе Гваделупе».

О причинах смерти артистки не сообщается. Недавно она была госпитализирована и перенесла операцию из-за тромбоза.

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