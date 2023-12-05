Умерла 73-летняя актриса сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра, в котором артистка работала долгие годы.

5 декабря 2023 года на 74-м году жизни не стало звезды сериала «Склифосовский». Как сообщили в театре, в последнее время Владимирова боролась с болезнью. Однако точную причину смерти в заведении не стали раскрывать. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

«Сегодня после тяжелой болезни скончалась ведущая актриса театра «Et Cetera» Татьяна Владимирова на 74-м году жизни», — сообщила пресс-служба театра.

Напомним, что актриса стала известна благодаря таким проектам, как «Склифосовский», «Довлатов», «Теория вероятности».

Ранее сообщалось о том, что на 88-м году жизни скончался советский актер Бекен Имаханов. Подробности смотрите в этой статье.