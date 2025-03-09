«Стирала ему кровавые рубашки»: Лариса Голубкина терпела болезнь и измены Миронова

9 марта народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной исполняется 85 лет. Вдова Андрея Миронова так и не вышла замуж после смерти знаменитого супруга. Театральный режиссер Андрей Житинкин рассказал, как она жила в браке со звездой «12 стульев».

Голубкина вышла замуж за Миронова в 1977 году. Их брак продлился 10 лет, до самой смерти актера. По словам Житинкина, Лариса Ивановна «сдувала пылинки» с супруга. Он был требователен в плане чистоты и любил, чтобы все вещи лежали строго на своих местах. Заботливая жена обеспечивала артисту этот уют и всегда отправляла на съемки домашние вкусности.

Режиссер вспомнил, что Миронов был далеко не верным мужем и мог увлечься партнершей по съемками. Узнав о интрижках супруга, Голубкина прилетала на съемки и говорила ему, что все знает. Лариса Ивановна не закатывала сцен ревности и просила Миронова не волноваться. Она считала, что невозможно сыграть чувства, не испытав их по-настоящему.

Тем не менее, актер всегда возвращался домой, к любимой жене, как ни в чем не бывало. На их отношения мимолетные романы не оказывали влияния. Лариса Голубкина была не только терпимой к недостаткам мужа, но и помогала ему справиться с фурункулезом.

«Чего ему стоила легкость и импровизационность, „брызги шампанского“. Это титанический труд. И даже актерский подвиг. Сколько раз Голубкина стирала ему кровавые рубашки», — рассказал NEWS.ru Житинкин.

О диагнозе Андрея знали только самые близкие. Актриса надеялась, что Бог подарит им как можно больше лет совместной жизни. Но этого не произошло — Миронов скончался в возрасте 46 лет.

Недавно дочь Ларисы Голубкиной заявила, что у ее матери выявили два вида рака и болезнь Паркинсона.