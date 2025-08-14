Умерла звезда фильмов ужасов и сериала «Отчаянные домохозяйки» Лорна Рейвер

Умерла звезда американских сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Зачарованные» Лорна Рейвер. Ей был 81 год.

Актриса скончалась 12 мая, однако в последние годы она вела непубличный образ жизни, поэтому о ее смерти СМИ узнали только сейчас.

Лорна Рейвер также запомнилась зрителям по роли миссис Гануш в фильме ужасов 2009 года «Затащи меня в ад». Премьера фильма состоялась в Каннах, и он собрал более 90 миллионов долларов в мировом прокате.

Среди киноролей Рейвер можно отметить также мрачную комедию 1996 года «Шоссе» вместе с Риз Уизерспун, криминальный триллер с Мэттом Диллоном в главной роли «Бронированный» и фильм ужасов о сверхъестественном «Гость».

Также у неё были роли в сериалах «Зачарованные», «Отчаянные домохозяйки», «Полиция Нью-Йорка», «Кости», «Холм одного дерева», «Дурман», «Части тела», «Звёздный путь: Вояджер» и «Анатомия страсти».

В 2014 году Лорна Рейвер ушла из актерской карьеры. В 2009 году она выразила уверенность, что «женщинам определенного возраста не стоит даже пытаться добиться успеха в Голливуде», сообщает The Guardian.

