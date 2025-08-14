Умерла на 32-м году жизни YouTube-блогерша Ната Лайм

Блогерша Ната Лайм, ставшая популярной благодаря видео на платформе YouTube, скончалась в возрасте 31 года. Информацию о смерти девушки подтвердил ее муж Артем. Об этом сообщает StarHit.

Ната Лайм обрела популярность в Интернете несколько лет назад. У нее была почти двухмиллионная аудитория. Однако в 2021 году девушка перестала выпускать новые ролики. А недавно в Сети начали распространяться фотографии могилы Наты. Так как никаких официальных заявлений о смерти близкие не делали, поклонники решили поинтересоваться у мужа кумира, что произошло.

«Пару месяцев назад, к огромному сожалению, Наташа умерла», - сообщил супруг Лайм.

Никаких подробностей смерти блогерши на данный момент неизвестно. Предположительно, произошел несчастный случай.

