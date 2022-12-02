Актера «Зеленой книги» Фрэнка Валлелонгу нашли мертвым на улице Нью-Йорка

В Нью-Йорке на улице в районе Бронкса утром понедельника было обнаружено неопознанное тело. Мужчина лежал мертвый, пока не приехала полиция. Вчера, наконец-то, удалось узнать личность покойного. Им оказался актер Фрэнк Валлелонга, сыгравший в оскароносном фильме «Зеленая книга».

Артист скончался в возрасте 60-ти лет. Пока полиции не удалось установить причину его смерти ввиду отсутствия явных телесных повреждений. Газета The New York Post выдвинула предположение, что Валлелонга мог умереть из-за передозировки наркотическими веществами.

Расследование смерти актера продолжаются. Уже были выдвинуты обвинения в сокрытии тела.

Фрэнк сыграл в киноленте «Зеленая книга» роль второго плана – дядю Руди Валлелонги. Фильм рассказывает реальную историю путешествия по Югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и гангстера Фрэнка Валлелонги по кличке Тони Болтун. По дороге им приходится пользоваться специальным справочником под названием «зеленая книга», в котором отмечены безопасные места для чернокожих жителей Америки.

Ранее стало известно о смерти актера «Игры престолов» Уилко Джонсона, сыгравшего роль палача Илина Пейна.