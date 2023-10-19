Умер актер Берт Янг, сыгравший друга Рокки

Умер актер Берт Янг, сыгравший роль Поли Пеннино — друга и шурина боксера Рокки Бальбоа, в популярной серии фильмов «Рокки». Мужчина скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает издание New York Times.

Дочь знаменитости Анн Морея Штайнгизер подтвердила смерть отца. Но о причинах смерти информации пока нет.

«Берт Янг, актер, который создал яркую карьеру в Голливуде, снявшись в таких фильмах, как «Китайский квартал», «Однажды в Америке» и, наиболее известном, «Рокки», за который он был номинирован на «Оскар», ушел из жизни 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — говорится в сообщении.

За свою жизнь Янг снялся в большом количестве фильмов, среди них: «Последний код», «Жизни Матрешки», «Легендарное ограбление», «Гобелен», «Убийства в Амитивилле», «Кевин подождет», «Хорас и Пит», «Лифт: Остаться в живых», «Том в Америке», «Закон Зары», «Целую руки», «Гангста Love», «Увидимся завтра», «Королевский престол», «Карнера: Ходячая гора», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Пристанище», «Восхождение Оливьеро».

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