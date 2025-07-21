Умерла звезда американских сериалов Эйлин Фултон

Умерла американская актриса Эйлин Фултон, запомнившаяся зрителям по ролям в «мыльных операх». Ее не стало в возрасте 91 года. Об этом сообщает People.

Близкие Эйлин рассказали, что она продолжительное время болела и так и не смогла поправиться. Диагноз актрисы не уточняется. Умерла Фултон в своем родном городе Эшвилл в штате Северная Каролина.

Эйлин Фултон является одной из самых известных актрис «мыльных опер». Популярность ей принес сериал «Как вращается мир». В нем она снималась с 1960 по 2010 годы. Она появлялась в почти 1800 эпизодах проекта. Также в фильмографии артистки есть работы «Зона жизни», «Знаки креста», «Два удара барабана» и другие.

Кроме съемок в сериалах, Эйлин также занималась писательством. Она выпускала детективы и любовные романы.

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