Камила Валиева перестала получать стипендию президента РФ из-за дисквалификации. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуристка Камила Валиева лишилась стипендии президента России. Спортсменка утратила право на денежные выплаты после дисквалификации из-за допинга и последующего исключения из списка кандидатов в сборную.

В Минспорте объяснили, что из участников командного соревнования на Олимпийских играх в Пекине стипендию продолжают получать Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Марк Кондратюк.

Сумма президентских выплат составляет 52 тысячи рублей для обладателей золотых медалей, 39 тысяч для серебряных призеров и 30 тысяч рублей для бронзовых.

Напомним, Камилу Валиеву дисквалифицировали до декабря 2025 года после того, как у нее обнаружили допинг. Сборной России вместо золота командного турнира присудили бронзу по решению Международного союза конькобежцев, однако Россия пытается оспорить это.

Ранее мы писали о том, что Алексей Ягудин заявил о странностях в деле фигуристки Камилы Валиевой.