Умерла знаменитая польская актриса Мария Хвалибог. В феврале ей исполнился 91 год.

Информацию о смерти артистки подтвердили в Ассоциации польских артистов эстрады. При этом причина, по которой Хвалибог ушла из жизни, не уточняется.

Известно, что актриса скончалась 15 марта, данных о времени прощания и месте похорон не приводится.

Мария Хвалибог за свою карьеру сыграла не менее 70 ролей в восьми театрах. Кроме того, она активно снималась в кино с 1950-х годов.

В ее фильмографии есть картины «Час пик, «Приключения пса Цивиля», «Нет розы без огня», «Одинокая женщина» и другие.

Последний раз Мария появлялась в кино в 2015 году в драматической комедии «Карт-Бланш», сообщает «Российская газета».

Ранее в США умерла певица и актриса Анджела МакКласки, известная зрителям по сериалам «Девушка по вызову» и «Больница Никербокер». Ей было 64 года. Причина смерти актрисы не уточняется, однако ранее ее друзья объявили сбор средств на покрытие медицинских расходов. Вероятно, МакКласки тяжело болела.