Умерла американская певица и актриса Анджела МакКласки

В США умерла певица и актриса Анджела МакКласки, известная зрителям по сериалам «Девушка по вызову» и «Больница Никербокер». Ей было 64 года.

Причина смерти актрисы не уточняется, однако ранее ее друзья объявили сбор средств на покрытие медицинских расходов. Вероятно, МакКласки тяжело болела.

Анджела МакКласки пела в составе лос-анджелесской группы The Wild Colonials, а также сотрудничала с японской Curiо.

В 2004 году совместный трек артистки с французской группой Telepopmusik стал хитом чарта Billboard Hot 100 и был номинирован на «Грэмми».

В том же году Анджела выпустила свой дебютный сольный альбом The Things We Do, сообщает «Российская газета».

