Умерла жена депутата «Единой России» Анастасия Демина, обвинявшая мужа в насилии

В Москве умерла жена депутата «Единой России» Анастасия Демина. Ей было 42 года. Напомним, что в феврале текущего года женщина обвиняла своего мужа Валерия в избиении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно источнику, в последнее время состояние Деминой сильно ухудшилось. В начале года она сломала плечо и страдала от болей, из-за которых принимала много препаратов. Также она жаловалась на панические атаки. 6 мая Анастасия уснула и не проснулась. На данный момент точная причина смерти не установлена.

К слову, во многом, по данным Telegram-канала, состояние Анастасии изменилось в худшую сторону после того, как ее якобы избил супруг. Женщина заявляла, что муж накинулся на нее из-за того, что она мало занималась домашними делами из-за проблем с рукой.

Родственники Деминой делились, что после случившегося она обратилась в полицию. Но позже по совету коллег решила забрать заявление.

Ранее умер известный в Сибири бард Александр Костицин. Ему было 57 лет.