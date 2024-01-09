В Пермском крае умерла заслуженная артистка России Инесса Муран. Ей было 59 лет. Об этом сообщает Properm.ru.

Причина смерти женщины не раскрывается. Печальную новость рассказало руководство Чайковского театра драмы и комедии. Прощание с актрисой состоится 10 января в театре с 11:00 до 12:30.

Инесса Муран, родившаяся 31 декабря 1964 года, начала свою карьеру в театрах Геленджика и Перми, а в Чайковском театре драмы и комедии работала с 1992 года. Артистка была выдающейся личностью, обладающей необычайным талантом. В 2009 году ей было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

«Инесса была для всех нас вечным двигателем, который заряжает творческой энергией и вдохновляет каждого», — говорится в сообщении.

Театр выразил глубокие соболезнования в связи с утратой яркой и неповторимой личности. Актрису похоронят в ее родном городе Геленджике.

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