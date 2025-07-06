«Он долго и тяжело болел»: раскрыта причина смерти 49-летнего актера из «Мухтара» Андрея Бордухаева

Причиной смерти звезды сериалов «Ментовские войны» и «Мухтар» Андрея Бордухаева в 49 лет стал рак. Об этом aif.ru сообщили в окружении актера.

5 июля появилась новость о смерти Андрея Бордухаева, снимавшегося в российских сериалах. За две недели до трагедии — 20 июня — он отметил день рождения, ему исполнилось 49 лет. В окружении артиста решили пролить свет на случившееся. Выяснилось, что актер боролся с онкологическим заболеванием.

«Он долго и тяжело болел. Его семья не распространялась о диагнозе, рассчитывая, что потом расскажут о победе. Но онкология оказалась сильнее», — рассказал источник.

Андрей Бордухаев начал свою карьеру на «Беларусьфильме» в качестве ассистента режиссера, также работал на белорусском телевидении, где вел программу «Арт-кафе». С 2001 года выступал в российских и белорусских антрепризных проектах. В период с 2006 по 2011 год был актером Гомельского молодежного театра, а с 2011 года служил в Гомельском областном драматическом театре. Также создал в Гомеле «Тим Театр».

В кино артист начал сниматься в 1990-х годах. В его фильмографии можно найти как белорусские, так и российские картины, такие как «Ментовские войны», «Принцип Хабарова», «Долгая дорога домой», «Следователь Протасов», «Мухтар. Новый след» и другие.

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