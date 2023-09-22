Умерла вторая жена Константина Райкина советская актриса Гуля Салахова

Скончалась советская и азербайджанская актриса и художница Гуля Салахова. В молодости артистка смогла покорить сердце народного артиста России Константина Райкина. Она была его второй супругой. Об этом сообщает «Российская газета».

О смерти Салаховой рассказал ее сын Дан Султанов. По его признанию, ее не стало в живых еще 19 сентября. При этом раскрывать причину кончины он не стал.

Известно, что Гуля родилась в 1953 году в семье народного художника СССР Таира Салахова. Также была известна и бабушка актрисы - народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Тамара Ханум. Салахова решила продолжать творческую деятельность родных, поэтому выбрала сцену. На экране она дебютировала в 1978 году.

Зрителям Гуля Салахова могла запомниться по ролям в проектах «Юбилей Данте», «Перед закрытой дверью», «Другая жизнь», «Смысл жизни».

Ранее стало известно о смерти актрисы из фильма «Сказка о царе Салтане» Нины Беляевой. Она скончалась на 93-м году жизни от острой сердечной недостаточности.