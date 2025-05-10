Умерла в возрасте 99 лет бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова

Умерла бывший главный режиссер программы «Время» и старейший сотрудник Первого канала Калерия Кислова. Ей было 99 лет.

Информацию об уходе из жизни работницы телевидения подтвердили ТАСС в дирекции Первого канала.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также в настоящее время нет данных о том, где и когда состоятся похороны и церемония прощания.

Калерия Кислова окончила студию новосибирского театра «Красный факел», а затем переехала в Москву и продолжила обучение в ГИТИСе.

В 1961 году начала карьеру в Молодежной редакции Центрального телевидения, а в 1974 году перешла на работу в Главную редакцию информации, выпускавшую программу «Время». В 1977 году возглавила отдел и проработала там несколько десятков лет. Она вышла на пенсию в 2006 году, однако продолжала работать режиссером-консультантом.

Известно также, что Калерия Кислова регулярно сопровождала Леонида Брежнева в поездках по СССР и за границей.

Ранее в Польше при загадочных обстоятельствах скончался знаменитый диджей Михал Ожеховски, выступавший под псевдонимом DJ Hazel. Ему было 44 года.7 мая случайные очевидцы обнаружили брошенный автомобиль, в котором находилось тело музыканта.