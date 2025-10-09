Умер звезда итальянского кино Паоло Боначелли

В возрасте 88 лет скончался итальянский актер Паоло Боначелли. Он ушел из жизни в своем родном городе Риме. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

Карьера Боначелли началась в 1961 году. Он был артистом кино, театра и звездой телевидения. За десятилетия он снялся более чем в 130 фильмах и сериалах, работая как на родине, так и за рубежом вместе с ведущими мировыми режиссерами.

Мировая публика знает его по роли мафиози в знаменитом сериале «Спрут», а также по работе в голливудском блокбастере «Миссия невыполнима 3» с Томом Крузом.

Среди других знаковых картин в фильмографии Боначелли: «Калигула» Тинто Брасса, «Джонни-зубочистка» Роберто Бениньи, «Пурпурная дива» Дарио Ардженто, «Синдром Стендаля», «Крейцерова соната», «Ленин. Поезд» Дамиани и «Игра в четыре руки» с Жан-Полем Бельмондо.

Паоло Боначелли родился 28 февраля 1937 года в Риме, где и прожил всю жизнь. Информации о причине смерти и дате похорон пока нет.

