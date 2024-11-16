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Опубликовано 16 ноября 2024, 12:18
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Умерла в возрасте 84 лет звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная

Умерла в возрасте 84 лет звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная

© Ivanov Sergey/East News

В Москве скончалась актриса Светлана Светличная. Ей было 84 года.

Об этом сообщает Life.ru cо ссылкой на Telegram-канал Shot. Смерть звезды фильма «Бриллиантовая рука» также подтвердила кинокритик Сусанна Альперина со ссылкой на Вячеслава Шмырова.

Причина смерти Светличной не раскрывается. Однако известно, что в последнее время здоровье актрисы стремительно ухудшалось, летом она решила отказаться от лечения рака.

Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — врачи диагностировали болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.

В августе стало известно, что Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. Звезда советского кино жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле. Она не могла самостоятельно передвигаться и большую часть времени лежала в кровати.

Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:Life.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
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актриса