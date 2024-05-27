Умерла в возрасте 78 лет создательница мультсериала «Гора самоцветов» Ирина Капличная

Умерла продюсер Ирина Капличная, работавшая над созданием мультсериала «Гора самоцветов». Она была также организатором Международного кинофестиваля анимационных фильмов «КРОК».

Капличная скончалась 23 мая, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает портал kino-teatr.ru. Причина смерти 78-летней деятельницы культуры не называется.

В период с 2004 по 2008 год продюсер создала 26 серий мультсериала «Гора самоцветов».

Ирина Капличная являлась выпускницей киноведческого факультета Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Ранее в Грузии скончался на 69-м году жизни актер Тристан Саралидзе, сыгравший роль докладчика в фильме «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе. В апреле уже появлялась информация о смерти артиста, однако тогда родственники выступили с опровержением.