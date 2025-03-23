Умерла в возрасте 77 лет композитор и автор песен Евгения Копысова

Союз композиторов Удмуртии сообщил о смерти композитора Евгении Копысовой. Ей было 77 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет данных о том, где похоронят заслуженного деятеля искусств Удмуртской Республики.

Евгения Копысова с детства интересовалась музыкой. Более 40 лет проработала в местном Театре кукол заведующей музыкальной частью. За время службы она написала музыку к 70 театральным постановкам.

Композитор работала над музыкой на основе удмуртского фольклора. Она является автором постановок «Удмуртские зарисовки», «Удмуртские любовные игры», «Я голосую за мир» и «Лебединый край».

Кроме того, Копысова написала музыку на стихи Флора Васильева, Германа Ходырева, Василия Ванюшева и других известных поэтов.

«Ушла из жизни Евгения Владимировна Копысова... Композиция «Хватает Волге широты и сини», над которой она работала совместно с Флором Васильевым, автоматически возводит ее в ранг самых выдающихся композиторов РФ. А таких шедевров создано за это время сотни!» — написал министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее во Флориде умер профессиональный рестлер из Пуэрто-Рико Хулио Доминго Эстрада Касерес, выступавший под псевдонимом Рико Суаве. Ему было 54 года. Официальной причиной смерти стала сердечная недостаточность.