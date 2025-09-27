Умерла в возрасте 73 лет актриса из фильма «Мимино» Людмила Гаврилова

Умерла актриса Людмила Гаврилова, известная по фильму «Мимино» и сериалу «Глухарь». Ей было 73 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что артистка скончалась 24 сентября, сообщает aif.ru.

Прощание состоится 29 сентября в Николо-Архангельском крематории в Балашихе. Родственники приняли решение кремировать тело.

В 1973 году Людмила Гаврилова окончила Театральное училище им. Б. Щукина и поступила в труппу Московского академического театра Сатиры под руководством Плучека, где проработала до 2011 года.

В 1974 году она дебютировала в кино, сыграв главную роль в картине «Северная рапсодия» с Леонидом Куравлевым, Георгием Вициным и Евгением Моргуновым.

В 1976 году вышел в свет фильм «Тимур и его команда», где Людмила Гаврилова сыграла роль старшей сестры Жени. Кроме того, в 1978 году актриса появилась в фильме «Мимино».

Она также активно снималась в сериалах, работала в проектах «Солдаты», «Я остаюсь», «Глухарь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Любовь-морковь-3», «Земский доктор», «Склифосовский» и других.

Людмила Гаврилова являлась бессменной ведущей программы «Настроение» на ТВЦ.

Известно, что у актрисы случился роман с легендарным Андреем Мироновым. Они сблизились во время гастролей театра в Новосибирске несмотря на то, что актер был женат. Их отношения продлились три года.

Ранее умер в возрасте 81 года заслуженный артист России Юрий Пономарев.