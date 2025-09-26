Умер в возрасте 81 года заслуженный артист России Юрий Пономарев

В Ростовской области в возрасте 81 года скончался заслуженный артист России, мастер художественного слова Юрий Николаевич Пономарев. Печальную новость сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры.

Юрий Пономарев долгие годы был одним из ключевых артистов творческого объединения Ростовской филармонии «Классик-концерт». Он занимался искусством на протяжении более пятидесяти лет.

Широкую известность артист получил благодаря дуэту со своей женой Лилией Никольской. Их творческий тандем был популярен: они выступали на крупнейших концертных площадках по всей стране, а также давали представления для рабочих на заводах и у строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Вклад Юрия Пономарева в российскую культуру был отмечен почетными государственными наградами.

