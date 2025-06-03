Умерла в возрасте 55 лет словацкий режиссер Ева Борушовичова

Ушла из жизни в возрасте 55 лет словацкий режиссер Ева Борушовичова. Об этом сообщает портал Аktuality.

5 января Еве Борушовичовой исполнилось 55 лет, а 2 июня ее не стало. Чехословацкая и словацкая режиссер, сценаристка, драматург и писательница скончалась в Братиславе. Об этом рассказали ее коллеги, но причины смерти не раскрываются.

Борушовичова родилась в 1970 году. Она училась драматургии и режиссуре в Академии исполнительских искусств в Братиславе, которую окончила в 1988 году. Еще во время учебы начала работать на словацком радио и телевидении, в том числе в популярной детской передаче «Od Kuka do Kuka».

За свою карьеру она сняла три фильма, написала несколько сценариев и ряд театральных пьес. Кроме того, Ева публиковала литературные произведения — как под своим именем, так и под псевдонимом Максим Маткин.

Ее уход стал потерей для словацкой культуры и кинематографа.

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