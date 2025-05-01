Умерла в возрасте 102-х лет заслуженная артистка России Ирина Кострова

Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова. Ей было 102 года. О кончине актрисы рассказал генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин в личном Telegram-канале.

Причина смерти Костровой пока не сообщается. Известно лишь, что артистка ушла из жизни 1 мая. Отметим, что чуть меньше месяца назад она отметила день рождения.

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на Вас! Ваш Москонцерт», - написал в блоге Бачурин.

Сообщается, что прощание с заслуженной артисткой России состоится 4 мая в 12.00 в Москонцерт холле.

Ирина Кострова до последних дней жизни продолжала работать. В «Москонцерте» ее называли мастером художественного слова и человеком невероятной жизненной силы.

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